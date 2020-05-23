Полетели клочки: появилось видео мощного удара ВСУ по по боевикам на Донбассе

В сети показали кадры мощного удара “третьей силы” по позициям боевиков, которые продолжают провоцировать ВСУ постоянными обстрелами.

Видео в сети опубликовал волонтер Роман Доник.

На опубликованных кадрах показан удар артиллерии по укреплениям террористов при корректировке беспилотным летательным аппаратом.

На видео попали четыре мощных разрыва на траншее оккупантов в месте ее расширения.

“И полетели клочки по закоулкам. Наглядное пособие по эффективности использования коптеров для корректировки. И конечно же, это не мы”, – написал он.

Волонтер уточнил, что позиция террористов находится в брошенном селе, а вокруг нее нет ни одного целого здания.

Напомним, что в сети появились фото боевика ЛНР Игоря Шевчука, который приехал из Хмельницкой области воевать против Украины и погиб на Донбассе.