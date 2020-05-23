Радовался жизни и строил планы: сеть взбудоражила смерть нардепа в Киеве

Народный депутат Валерий Давыденко, которого 23 мая нашли застреленным в его же офисе в Киеве, строил планы на будущее и радовался жизни еще за день до трагедии.

Об этом свидетельствуют публикации депутата на его странице в Facebook.

Так, за день до гибели он отчитался о ситуации с коронавирусом на своем округе в Черкасской области, а также пообещал продолжать оказывать помощь местному медперсоналу.

А еще днем ранее, 21 мая, он поздравил украинцев с Днем вышиванки.

В комментариях люди выразили мнение, что человек, который делает такие посты, не мог бы пойти на самоубийство.

Как сообщал “источник”, ранее появились подробности и видео с места гибели нардепа Валерия Давыденко в Киеве. Также мы публиковали реакцию коллег погибшего на случившееся.