Во время боевых действий в Сирии погиб Ярослав Гайворонский, который воевал на стороне боевиков против украинских военных на Донбассе.

Как сообщают паблики сепаратистов в социальной сети “Вконтакте”, наемника ликвидировали ровно два года назад – 23 мая 2018 года.

При этом отмечается, что факт смерти требует подтверждения. Никакой информации о гибели боевика там не предоставляют.

По данным сайта “Миротворец”, Гайворонский родился 5 августа 1992 года в Славянске Донецкой области.

В рядах боевиков “ДНР” он был командиром миномета. Украинской армии он противостоял в 2016 году, после чего отправился на войну в Сирию.

Напомним, что сирийские правительственные войска вместе с наемниками из России целенаправленно бьют в Сирии по школам и больницам.