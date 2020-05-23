Гибель нардепа в Киеве: появилось фото оружия и версия смерти

По факту смерти народного депутата Украины Валерия Давыденко начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Об этом 23 мая сообщили в Офисе генерального прокурора.

В ведомстве подтвердили, что у погибшего выявлено огнестрельное ранение головы. Рядом с телом также был обнаружен пистолет.

На место в срочном порядке прибыла следственно-оперативная группа полиции. К осмотру места происшествия привлекли представителей прокуратуры города Киева и Офиса генерального прокурора.

В свою очередь советник главы МВД Зорян Шкиряк написал в Facebook, что на место также прибыл руководитель Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Как сообщал “источник”, ранее появились подробности и видео с места гибели нардепа Валерия Давыденко в Киеве. Также мы публиковали реакцию коллег погибшего на случившееся.