Почти тысяча за сутки: Беларусь похвасталась новым “достижением” по коронавирусу, инфографика

В Беларуси по состоянию на вечер 23 мая зарегистрировали 35 244 случая заражений коронавирусом. За сутки прирост больных составил 941 человек.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения республики, от вируса выздоровели 13 528 пациентов. 22 мая их число составляло 12 833 человека.

“За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 194 (на 22 мая – 190) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией”, – сообщили в ведомстве.

Также в Министерстве уточнили, что всего в стране провели 434 618 тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее “источник” сообщал, что по данным Министерства здравоохранения на субботу, 23 мая, в 9 областях Украины все еще не готовы ко второму этапу снятия карантина, введенного в связи с рапространением коронавируса.