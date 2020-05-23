Убийство депутата в центре Киева: коллеги нардепа сделали заявление

Коллеги погибшего в центре Киева депутата Валерия Давыденко считают, что он не мог совершить суицид.

Как сообщает “источник”, такую точку зрения в комментарии “Громадському” выразил депутат от группы “Доверие” Сергей Шахов.

Он считает, что его коллегу убили.

“Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили, и надо проводить расследование… Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался”, – сказал он.

Как известно, вечером 23 мая Шахов был обнаружен застреленным в своем офисе в центре Киева. Рядом с ним находился и пистолет. В полиции основной версией считают самоубийство, но рассматривают и другие варианты развития событий.

Как сообщал “источник”, ранее появились подробности и видео с места гибели нардепа Валерия Давыденко в Киеве.