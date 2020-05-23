“Бавария” устроила голевую перестрелку со своим обидчиком

“Бавария” обыграла “Айнтрахт” со счетом 5:2 в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Первый мяч в игре был забит на 17-й минуте. После передачи Томаса Мюллера ворота “Айнтрахта” поразил Леон Горецка. На 41-й минуте уже сам Мюллер огорчил голкипера гостей Кевина Траппа.

Сразу же после перерыва Роберт Левандовски довел счет до разгромного. Однако необъяснимый провал в обороне “Баварии” позволил “Айнтрахту” в течение трех минут забить дважды. Дублем отметился Мартин Хинтереггер. Хозяева смогли ответить на это своими двумя голами. Сначала забил Альфонсо Дэвис, а затем тот же Хинтереггер отметился автоголом.

Интересно, что в матче первого круга “Айнтрахт” разгромил “Баварию” на своем поле со счетом 5:1.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ

27-й тур

БАВАРИЯ – АЙНТРАХТ – 5:2

Голы: Горецка, 17; Мюллер, 41; Левандовски, 46; Хинтереггер, 52; Хинтереггер, 55; Дэвис, 61; Хинтереггер, 74 (автогол).

Бавария: Нойер, Павар, Боатенг (Эрнандес, 73), Алаба, Киммих (Кюизанс, 85), Горецка, Дэвис, Коман (Зиркзее, 85), Перишич (Гнабри, 64), Мюллер, Левандовски.

Айнтрахт: Трапп, Н’Дика (Чендлер, 46), да Коста (Дурм, 76), Туре, Хинтереггер, Гачинович (Соу, 71), Фернандеш, Ильзанкер, Роде (Камада, 71), Костич, Силва (Дост, 76).

В турнирной таблице чемпионата Германии “Бавария” уверенно занимает первое место. В активе команды из Мюнхена 61 очко. “Айнтрахт” находится на 13-й позиции, набрав 28 очков.

Ранее “источник” сообщал, что “Бавария” одержала уверенную победу в первом матче после возобновления сезона.