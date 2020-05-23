Резников назвал причину, почему Путин не сможет удержать Донбасс и Крым

Вице-премьер Украины, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в недавнем интервью “Новости Донбасса” заявил, что, по его мнению, перспективы возврата под контроль Украины оккупированных Крыма и части Донбасса вполне обнадеживающие, сообщает Диалог.UA.

По мнению, Резникова, сначала под контроль украинской власти вернется Донбасс, а потом – Крым.

Вице-премьер сказал, что Крым – “наземный авианосец”, и российское присутствие там продиктовано исключительно желаем РФ иметь масштабное военное присутствие в Черном море.

А вот Донбасс – “временно разыгрываемая карта РФ, в первую очередь, чтобы удержать Крым”, и потому вернуть Донбасс, за который Россия держится куда слабее, чем за Крым, у Украины значительно больше возможностей, и процесс этот обязательно увенчается успехом.

“И надо понимать, что Донбасс мы вернем быстрее, чем Крым. Крым мы тоже вернем, просто всему свое время. Это параллельные треки, но они будут двигаться”, – заявил Резников.

По мнению Резникова, возвращению Донбасса и Крыма в значительной мере поспособствуют жители этих территорий, которые за время жизни в Украине впитали в себя “ген казацкой вольницы”, стремление к лучшей жизни и желание добиваться ее во что бы то ни стало.

По мнению министра, Донбасс и Крым просто не смогут существовать в российской матрице, и у жителей этих территорий в какой-то момент появится такая неприязнь к внешнему агрессору, что Россия просто не сможет сдержать этот порыв.

“Сегодня в Российской Федерации очень много людей с украинскими фамилиями, в том числе и в армии. Потому что это казацкое наследие, ген. Даже то, что происходит на Донбассе, не может попасть под матрицу Российской Федерации. Она это не удержит, для нее это временное явление”, – резюмировал Резников.