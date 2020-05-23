Катастрофа самолета МАУ в Иране: следователи назвали виновного и причины трагедии

В Иране нашли виновного в авиакатастрофе самолета МАУ, который был сбит двумя ракетами утром 8 января после взлета в Тегеране. Так, ответственность возложили на оператора ракетной системы.

Как заявил бывший иранский депутат Махмуд Садеки, такой вывод озвучил министр обороны Ирана Амир Хатами.

По словам депутата, оператор нарушил правила действий ведения огня “без получения разрешения” в сложившихся в то время условиях. Следствие постановило, что оператор попросту не общался с командным центром, когда принимал решение о запуске ракет.

На борту Boeing 737-800 “Международных авиалиний Украины” было 176 человек, все они погибли.

Ранее “источник” сообщал, что Украина может обратиться с иском в Международный суд ООН против Ирана в случае, если переговоры о беспристрастном расследовании катастрофы украинского самолета Boeing под Тегераном и о компенсациях зайдут в тупик.