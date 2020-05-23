В Минреинтеграции обсуждали будущее восстановление работы КПВВ

Формирование плана действий для будущего восстановления пересечения линии разграничения на Востоке Украины и административной границе с АР Крым физическими лицами после предстоящего открытия КПВВ обсудили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в ходе межведомственного совещания с участием представителей Минсоцполитики, МЗ, МОН, Минцифры, ВСУ , ГПСУ, СБУ, ГФСУ, ГМСУ, ПФУ, АО “Ощадбанк”, ДОВГА, ЛОВГА, Херсонской ОГА, а также представительства Президента Украины в АР Крым.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Правительство должно оперативно решить важную задачу: обеспечить поэтапное восстановление полноценной работы КПВВ максимально безболезненно для граждан, которые являются заложниками ситуации, сложившейся из-за российской агрессии против Украины. Необходимо учитывать два фактора этой задачи: с одной стороны – здоровье граждан по обе стороны разграничения в условиях мировой пандемии Covid-19, с другой – потребности граждан в общении с родственниками, получении ими социальной помощи, медицинского обеспечения, государственных админуслуг, образования тому подобное. То есть, необходимо сделать все возможное для обеспечения прав и свобод украинцев », – подчеркнул первый заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Участники совещания доложили о ситуации и озвучили свое видение относительно будущего восстановления работы КПВВ. Следовательно, речь шла об организации мониторинга состояния здоровья путешественников, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, изоляции (госпитализации) в случае необходимости, разработки механизма верификации лиц, перемещаемых через КПВВ из временно оккупированных Россией территорий Украины, обеспечения ВПЛ и лиц, проживающих на ВОТ Украины, пенсионными и социальными выплатами и другие вопросы.

По результатам совещания участники согласовали совместные действия для обеспечения быстрой и безопасной процедуры пересечения КПВВ, в частности, создание соответствующих протоколов разработки механизма синхронизации баз данных, возможной организации электронной записи для ВПЛ (верификации через приложение “Действие”), которые планируют проведение верификации в структурных подразделениях по вопросам соцзащиты населения и физической идентификации в АО “Ощадбанк”, а также выдачи разрешений физическому лицу для пересечения линии разграничения.