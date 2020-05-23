«Это все бред»: Резников прокомментировал заявления «главарей ЛДНР» о полной боеготовности НВФ

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников назвал «надуманной спровоцированной историей» заявление «главарей ЛДНР» о приведении в полную боевую готовность подразделений НВФ. Об этом он сообщил в эфире «Свободы Савика Шустера», передает ДонПресс

Он отметил, что в ОРДЛО действительно есть два армейских корпуса РФ, которые «приведены в порядок полной боевой готовности». Резников подчеркнул: