Убийство нардепа в Киеве: первая информация от полиции и фото с места

Застреленным нардепа Велерия Давыденко нашли в своем офисе в 18.30 вечера пятницы, 23 мая, он сидел в туалете на четвереньках.

Об этом сообщает народный депутат Украины Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

“18.30 ч. Шевченковский УП ул. Большая Васильковская, 4-А офис депутата ВРУ Давыденко Валерия Николаевича пришла уборщица обнаружила в туалете сидит в позе на четвереньках рядом пистолет с огнестрельным ранением головы, мертвый направлено СОГ ГУ, СМЕ, Крым лабораторию, кинологов, УКР”, – цитирует нардеп сообщение дежурного полиции, кратко описывающее ЧП.

Напомним, тело Давыденко нашла с простреленной головой уборщица. У погибшего остались жена и двое дочерей.

Как сообщал “источник”, ранее появились подробности и видео с места гибели нардепа Валерия Давыденко в Киеве.