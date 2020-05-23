Крики со всех сторон и дым: появился рассказ пассажира, выжившего в авиакатастрофе в Пакистане

Выживший во время крушения самолета Airbus A-320 в Пакистане рассказал о том, что творилось на борту после аварии.

Как сообщает местный телеканал Geo News, пассажиры начали молиться после неудачной попытки пилота совершить посадку. Мужчина говорит, что никто не мог и подумать, что самолет упадет.

По его словам, в момент падения он потерял сознание, а когда очнулся “везде был дым” и “крики со всех сторон”.

“Огонь – это все, что я мог видеть. Людей я не видел, только слышал их крики”, – отметил мужчина.

Он добавил, что когда он освободился от ремня безопасности, ему пришлось прыгнуть примерно с трехметровой высоты, чтобы добраться до безопасного места.

В данный момент пострадавший чувствует себя хорошо, но на руках и ногах у него есть ожоги. Второй выживший в аварии получил при крушении несколько переломов.

Ранее “источник” публиковал свежие данные о числе погибших во время авиакатастрофы. Также были опубликованы кадры с моментом падения лайнера.