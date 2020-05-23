Избили и подожгли: на Луганщине в лесополосе нашли обгоревший труп мужчины

Сотрудники Управления уголовного розыска и северодонецкие оперативники установили двух мужчин, причастных к убийству 29-летнего северодончанина. Подозреваемые пытались скрыть следы преступления: подожгли тело и место происшествия.

Об этом сообщили в полиции Луганской области

19 мая в коллекторе, расположенном в лесополосе вблизи ул. Вилесова г. Северодонецк было обнаружено обгоревшее тело мужчины. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что потерпевший погиб в результате множественных телесных повреждений.

Для раскрытия правонарушения привлекли оперативников и следователей по расследованию тяжких преступлений. Оперативники установили личность погибшего, круг лиц, с которыми он общался и воссоздали события того дня.

В результате кропотливой работы установлено, что во время совместного употребления алкогольных напитков между потерпевшим и его 33-х и 25-ти летними компаньонами произошла драка. Один из них поджег место преступления, чтобы скрыть вещественные доказательства и следы их пребывания в коллекторе

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 121 УК Украины “Умышленное тяжкое телесное повреждение» под процессуальным руководством прокуратуры ранее судимому 33-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.