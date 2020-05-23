С 25 мая на Луганщине смягчат карантинные меры: решение областной комиссии по ТЭБ и ЧС

В Луганской области самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом и стопроцентная обеспеченность медицинских учреждений по реагированию на возможные вспышки болезни. Поэтому регион абсолютно готов к ослаблению карантинных мероприятий в рамках постановления Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 № 392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом

SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий »- к такому выводу пришли члены региональной комиссии ТЭБ и ЧС и единогласно приняли соответствующее решение.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«С 25 мая восстанавливаем пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и на международном сообщении, открываем детские сады, кроме того, разрешается проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей и религиозных мероприятий с определенными ограничениями.

С 1 июня начинаем межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и железной дорогой по всем видам внутреннего сообщения, но сохраняем ограничения перевозок между регионами, в которых действует ослабление противоэпидемических мероприятий. Открываем все учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы и фитнес-центры, но групповые занятия не более 10 человек », – сообщил председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Руководителям местных органов власти и структурных подразделений облгосадминистрации даны соответствующие поручения по внедрению решения комиссии. Однако, в случае ухудшения эпидемической обстановки руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Наталья Романенко должен предоставить предложения о прекращении действия ослабления противоэпидемических мероприятий или их пересмотра.

Ознакомиться с протоколом заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 23.05.2020 № 17 можно по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1fXu9JN9jnf1ub0hOcZFVhQAYP6dMHzld.