Под Львовом задержали педофила, развратившего двух маленьких девочек

Во Львовской области задержали педофила, который совершил развратные действия по отношению к двум девочкам 6 и 7 лет.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, инцидент произошел в Жовковском районе.

В полицию обратились жители одного из сел. По их словам, данный мужчина совершил в отношении их дочерей развратные действия.

Правоохранители установили, что к совершению этих преступлений причастен 45-летний житель Жовковского района.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, что в Днепре 17 мая нашли мертвым 12-летнего Родиона Волкова, его изнасиловал и убил бездомный.