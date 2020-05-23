В Луганской области из 43 граждан, у которых подтвердили COVID-19, выздоровели 33

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 43 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



Из них выздоровели – 33; лечатся – 10 (4 – на стационаре, 6 – амбулаторно).



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 2,05%.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели. В целом заболели 1494 ребенка и 4000 медиков. За сутки зафиксировано 432 новых случая.