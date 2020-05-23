Появились подробности и видео с места гибели нардепа в Киеве

Появились подробности гибели народного депутата Валерия Давиденко. По уточненным данным, его обнаружили с простреленной головой.

Как сообщает “источник”, об этом в комментарии “РБК-Украина” заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

“Это правда. Его нашли в его офисе в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом и будут провериться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии”, – сообщил Геращенко.

Как известно, Давыденко был членом депутатской группы “Доверие”.

Давиденко Валерий Николаевич – нардеп VIII и IX созывов, самовыдвиженец от 208 округа в Черниговской области. Входит в группу “Доверие”. Член Комитета по вопросам экономического развития. Работал заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013-2014). У него остались жена и двое дочерей.

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