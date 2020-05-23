В Киеве найден мертвим народний депутат: первые данные о ЧП

В пятницу, 23 мая, был найден труп народного депутата Украины Валерия Давиденко в его же офисе.

Об этом сообщил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива на своей Facebook-странице.

Как пишет Страна, тело нашла уборщица около 19:00 в помещении по улице Большая Васильковская, 4. Около трупа лежал пистолет.

Давиденко Валерий Николаевич – нардеп VIII и IX созывов, самовыдвиженец от 208 округа в Черниговской области. Входит в группу “Доверие”. Член Комитета по вопросам экономического развития. Работал заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013-2014). У него остались жена и двое дочерей.