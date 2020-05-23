Суд принял жесткое решение по стрелку, устроившему массовое убийство под Житомиром

Королевский районный суд Житомира отправил под стражу подозреваемого в расстреле семерых человек в Попельнянском районе области. Под арестом он будет находиться минимум до 20 июля.

По решению суда, подозреваемый не имеет права на внесение залога.

Стоит отметить, что на заседании суда подозреваемый арендатор пруда, на котором произошла стрельба, находился в бронежилете и шлеме.

Также перед началом заседания суд частично удовлетворил ходатайство защиты о проведении судебного заседания в закрытом режиме. В ходе заседания суд закрыл часть объяснений подозреваемого.

Как сообщал “источник”, страшная трагедия произошла в ночь на пятницу, 22 мая, возле села Новоселица. На берегу пруда его арендатор из ружья застрелил семерых мужчин.

О версиях и подробностях происшествия читайте в материале “источника”: “Массовый расстрел в Житомирской области: все подробности резонансного ЧП”.