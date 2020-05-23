Когда Испания откроет двери для туристов: названа важная дата

Испания приняла решение открыть свои границы для туристов с июля. Как известно, страна была закрыта для путешествий с 14 марта из-за пандемии коронавируса.

Как заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, страна смогла справиться со смертельным вирусом и готовится открыть свои границы для туристов.

“Начиная с июля, восстановится возможность въезда в Испанию для иностранных туристов, с соблюдением мер безопасности”, – заявил он.

Также глава правительства отметил, что после 8 июня в стране планируют разрешить крупные спортивные мероприятия.

Напомним, что в Польше смягчили условия прибытия заробитчан, касающееся необходимости пребывания в 14-дневном карантине после въезда на территорию страны, отменив его необходимость.