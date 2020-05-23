Под Винницей авто разбилось об дерево: много пострадавших, фото

В Винницкой области в результате ДТП 23 мая пострадали шесть человек, которые находились во внедорожнике Ford Explorer.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, авария произошла в Литинском районе около 4:00 на автодороге М-12 сообщением Стрый-Кропивницкий-Знаменка.

В один из моментом водитель не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и столкнулся с деревом.

В аварии пострадал сам водитель и его пятеро пассажиров в возрасте от 18 до 51 лет. Все пострадавшие были госпитализированы в Винницкую городскую клиническую больницу.

По предварительной информации, автомобиль двигался в сторону границы с Польшей. Также известно, что водитель был трезвый.

В полиции начали расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, что в Харьковской области в результате столкновения двух автомобилей Daewoo Lanos травмы получили двое несовершеннолетних и мужчина.