“Боруссия” уверенно обыграла соперника “Шахтера” по Лиге Европы

Дортмундская “Боруссия” в матче 27-го тура чемпионата Германии уверенно обыграла “Вольфсбург”, который является соперником “Шахтера” по Лиге Европы.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

“Шмели” забили по голу в каждом из таймов. В первой половине встречи точным ударом отличился Геррейру, а во втором тайме гол на свой счет записал Хакими.

Отметим, что хозяева поля завершали матч вдесятером, так как Клаус получил прямую красную карточку за грубую игру.

“Вольфсбург” – “Боруссия” Дортмунд 0:2

Голы: Геррейру, 32, Хакими, 78

“Вольфсбург”: Кастельс, Руссийон (Клаус, 64), Мбабу, Понграчич, Брукс, Арнольд, Штеффен, Шлагер, Гинчек (Брекало, 64), Вегорст, Мехмеди (Жоао Виктор, 85).

“Боруссия”: Бюрки, Хуммельс (Джан, 46), Аканджи, Пишчек, Хакими, Дилэйни, Геррейру, Азар (Рейна, 79), Дауд, Брандт (Санчо, 65), Холанд.

Предупреждения: Гинчек, Брукс – Дилэйни, Азар

Удаление: Клаус, 82

Напомним, что в прошлом туре “Боруссия” уверенно обыграла “Шальке” со счетом 4:0.