Очередной европейский топ-чемпионат возобновляет сезон: названа дата

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что чемпионат страны по футболу возобновится в понедельник, 8 июня.

Слова главы правительства приводит Marca.

“Испания сделала то, что требовалось от нее, и сейчас перед нами открываются новые горизонты. Пришло время возобновить многие ежедневные мероприятия. Ла Лига вернется 8 июня“, – заявил Санчес.

Чемпионат Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса в начале марта. Лидером первенства после 27 сыгранных туров является “Барселона”, набравшая 58 очков. “Реал”, занимающий второе место, отстает на два балла. На третьей позиции находится “Севилья”, имеющая в активе 47 очков.

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