Во время разборок с подростками под Киевом убит ветеран “Айдара”: фото

Появились новые подробности убийства подростком мужчины в Вышгороде Киевской области. Погибшим оказался бывший боец батальона “Айдар” Игорь Корниенко.

Как написала в Facebook написала боец “Айдара” Екатерина Котлярова, сегодня состоялись похороны погибшего.

“Больно невероятно. Погиб наш собрат айдаровец Корниенко Игорь. Мы его знали, как „Корней“… Настоящий “Ястреб”, смелый и бесстрашный воин”, – написала она.

Как известно, конфликт между группой подростков и двумя мужчинами произошел около 3 часов ночи. К молодым людям Корниенко взял с собой автомат, из которого его и застрелили.

Полиция уже задержала одного из подростков, которого подозревают в умышленном убийстве.

Как сообщал “источник”, ранее под Киевом мужчина зверски убил пенсионерку.

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