Захват заложника в Москве: появились подробности по задержанию отчаявшегося должника

Одним из мотивов захвата заложника в отделении “Альфа-Банка” в Москве послужили долги злоумышленника по кредитам.

Как сообщает российская пресса, взрывного устройства у мужчины не нашли, с собой он принес муляж бомбы.

В полиции говорят, что мужчина вел себя странно и мог находиться под воздействием стимулирующих веществ. Во время общения с сотрудниками банка и правоохранителями мужчина выдвигал “абсурдные противоречивые требования”. В частности, он хотел увидеть телеведущую Ольгу Бузову.

Задержать мужчину удалось после того, как в захваченное здание вошел специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии.

Напомним, что изначально он взял в заложники шесть человек, но пятерым удалось выбраться через запасной выход.

Как сообщал “источник”, ранее в российском городе Кунгуре (Пермский край) из игрового автомата в супермаркете похитили 43 мягких игрушки.