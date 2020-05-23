В Британии разгорелся громкий скандал с участием топ-чиновника, “наплевавшего” на карантин

В Британии правительственный советник Доминик Камингс нарушил правила карантина.

Об этом сообщает ВВС.

Пишут, что политик в конце марта совершил 250-километровое путешествие из Лондона в Дарем вместе со своей женой. В то время поездки уже были запрещены в рамках карантина. Кроме того, у Камингса наблюдались симптомы коронавируса, из-за чего он с семьей должен был находится на самоизоляции.

Сообщается, что они отправились к близким родственникам по причинам, связанным с уходом за ребенком.

Отмечают, что теперь британцы призывают уволить советника с его должности. Оппозиционные депутаты заявили, что Камингс должен уйти в отставку, если будет установлено, что он действительно нарушил карантин, поскольку это выглядит неуважением к законопослушным гражданам.

“Это было правильным поступком, это совсем не о том, о чем все подумали”, – заявил сам политик.

В защиту Камингса выступили министр иностранных дел Доминик Рааб и министр финансов Риши Сунак.

“Просить о объяснений по поводу этого – логично и справедливо. Но, как было сказано, двое родителей с коронавирусом пытались позаботиться о своем малолетнем ребенке. Тот, кто собирается политизировать этот вопрос, пусть лучше пристально посмотрит на себя в зеркало”, – написал Доминик Рааб.

Такую же позицию занял и Сунак.

“Позаботиться о жене и маленьком ребенке – это оправданный и логичный поступок, пытаться получить на этом политические очки – нет”, – написал он.

Как сообщал “источник”, в российском Санкт-Петербурге, который является в списке городов с наибольшим числом зараженных коронавирусом людей, население массово игнорирует рекомендации властей на время карантина. Недавно там произошла раздача еды на одном из рынков, где собрались сотни человек.