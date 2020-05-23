На крыше с огоньками: Никита Добрынин и Даша Квиткова раскрыли подробности будущей свадьбы

Герой реалити-шоу “Холостяк-9” Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова стали мужем и женой. Влюбленные зарегистрировали свои отношения 20 мая, а пышное празднование устроят 12 августа.

На днях новоиспеченные супруги дали первое интервью после бракосочетания, в котором раскрыли некоторые подробности предстоящего торжества. “Наша свадьба тематическая. Она называется “Любовь среди огней большого города”. Будет на красивой террасе на крыше, украшенной огоньками. Традиции не хотели. Единственное – это передача очага”, – рассказала Даша каналу СТБ.

Фото: instagram.com/kvittkova

“Но все родители любят традиционные моменты, поэтому они точно принесут рушник и каравай. Такие моменты точно будут. Но сами мы не планируем учитывать все древние обычаи. У нас будет абсолютно легкая вечеринка. Главное – отдыхать, улыбаться и меньше переживать в этот день”, – добавил Добрынин.

Фото: instagram.com/kvittkova

Для свадьбы Даша готовит новое платье, которое для Никиты будет сюрпризом. Напомним, что на росписи невеста была в коротком белоснежном платье с драпировкой и вставкой из блестящей ткани.

Фото: instagram.com/kvittkova