Бывший футболист “Металлиста” покончил жизнь самоубийством

Бывший форвард харьковского “Металлиста” Милян Мрдакович совершил суицид, выстрелив себе в голову из пистолета.

Об этом сообщает sportske.net.

Согласно информации источника, экс-футболист совершил самоубийство в арендованной квартире, в которой он проживал со своей девушкой. Со словами “Больше не могу” он сел на кровать и взял в руки пистолет. После этого девушка выбежала из квартиры и вызвала полицию, а Мрдакович выстрелил себе в голову.

Мрдаковичу было 38 лет. За “Металлист” он выступал в сезонах-2005/2006 и 2006/2007. За это время он сыграл в составе харьковской команды 27 матчей и забил 7 голов.

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