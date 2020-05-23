Авто снесло в кювет: под Харьковом в аварии пострадали дети, фото с места

В Харьковской области в результате столкновения двух автомобилей Daewoo Lanos травмы получили двое несовершеннолетних и мужчина.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области, инцидент произошел на трассе в поселке Рогань 23 мая в 12:36.

Вследствие ДТП в больницу Харькова были срочно доставлены двое пассажиров – девочка 7 лет и мальчик в возрасте 1 год и 11 месяцев, которые находились в одной машине. Также травмы получил 41-летний пассажир с другого транспортного средства.

На место прибыли полицейские, которым предстоит установить виновников аварии, в результате которой чудом не погибли дети.

Напомним, что появились кадры с места ДТП на трассе “Киев-Одесса”, где в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли 4 человека.