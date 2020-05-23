Момент взрыва возле офиса Медведчука попал на видео: в полиции говорят, что его не было

В сети появилось видео взрыва, произошедшего в Киеве во время акции националистических организаций возле офиса главы “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука.

Соответствующее видео размещено на YouTube-канале “Национального корпуса”.

“Нацкорпус требует от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения партией ОПЗЖ государственной измены и требует от СБУ начать производство против руководителей этой антиукраинской силы“, – отмечается в подписи под видео.

При этом в полиции агентству “Интерфакс-Украина” заявили, что “никаких взрывов не было”. Также в полиции уточнили, что задержаны около 20 активистов Нацкорпуса.

Предположительно взорвался взрывпакет или другая пиротехника.

По данным агентства “РБК-Украина”, полиция задержала 17 человек во время акции “Нацкорпуса”. Задержанные доставлены в Печерское управление полиции. Действиям каждого из задержанных будет дана правовая квалификация.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилась забавная фотожаба на главу ОПЗЖ Виктора Медведчука и его эффектное появление на улицах Киева 9 мая на американском автомобиле времен Второй мировой войны.