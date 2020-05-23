В Павлограде простились с 31-летним бойцом, погибшим при подрыве боевиками грузовика: фото и видео

В субботу, 23 мая, в городе Павлограде Днепропетровской области попрощались с бойцом Евгением Сафоновым, который погиб на Донбассе.

Об этом сообщают на Facebook-странице “93-я ОМБр Холодный Яр”.

Провести украинского воина в последний путь пришли его родные и близкие, друзья, сослуживцы и жители города.

Напомним, 31-летний Евгений получил несовместимые с жизнью травмы в результате подрыва грузовика. В автомобиль попала мина боевиков 120 калибра.

Погибший боец с позывным “Сафон” родился 25 ноября 1988 года в Павлограде. Имел среднее образование. Работал на шахте. В бригаду “Холодный Яр” попал в январе 2019 года.

Как сообщал “источник”, в субботу, 23 мая, во Львове попрощалась с десантником Сергеем Тимощуком, который погиб во время защиты Луганского аэропорта в 2014 году. Его останки были идентифицированы с помощью ДНК-экспертизы.