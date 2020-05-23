Марионетки с оружием: насколько реальны угрозы боевиков ДНР-ЛНР пойти на Киев

Боевики на самом деле не собираются в наступление на подконтрольную территорию Украине, а все слухи об этом являются информационным пузырем.

Такое мнение “источнику” выразил военный обозреватель Михаил Жирохов.

По словам специалиста, два оккупационных корпуса, находящиеся в ОРДЛО – это не более чем ширма для регулярных российских войск.

“Никаких наступательных возможностей у них нет. Это просто “мясо”. У них нет ни службы мобилизации, ни резервистов. То есть весь их наступательный порыв кончится через 3-4 дня. Люди, которые находятся сейчас в ОРДЛО с оружием в руках – это марионетки, которые ни на что не влияют”, – отметил он.

Жирохов также добавил, что в данный момент нет никаких военных маркеров будущего наступления.

“Во-первых, России сейчас невыгодны какие-то боевые действия. Во-вторых, для начала необходимо подвезти определенное количество боеприпасов, горюче-смазочных материалов, провести ротацию, войска должны выдвинуться на определенные позиции. Не бывает такого, как в советских фильмах, где наступление начиналось по щелчку пальцев маршала Жукова. К примеру, российское вторжение в августе 2014 года готовилось два месяца. А сейчас даже локальная операция отслеживается. Буквально пару дней назад над Донбассом “висел” американский беспилотник. Если бы присутствовали предпосылки к наступлению, мы бы тоже узнали о том, что артиллерия выдвигается на определенные позиции”, – добавил он.

Детальнее читайте в материале “источника”: “Мясо” на передовой: стоит ли ждать наступления боевиков