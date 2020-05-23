Вокруг ни души: Сергей Притула с женой и детьми наслаждаются отдыхом в Карпатах

Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула решил разнообразить свой карантин. Вместе со своей женой Екатериной и двумя детьми он самоизолировался в Карпатах.

Фотографиями с отдыха супруги поделились на своих страницах в соцсетях. “Лучшая самоизоляция – это когда не только маски и антисептик, но и когда на сотни метров вокруг ни души”, – написал Притула в Facebook. На одном из снимков шоумен запечатлен с супругой на террасе с видом на горы. Они пьют вино и улыбаются на камеру.

Фото: facebook.com/serhiyprytula

На других снимках можно рассмотреть детей Притулы – сына Диму от первого брака и маленькую Соломию, которую ведущему родила нынешняя супруга.

Фото: facebook.com/serhiyprytula

Фото: facebook.com/serhiyprytula

Поклонники пары пожелали им хорошего отдыха, а также восхитились их семьей. “Хорошего отдыха вам. Локация отличная”, “Отдых в украинских Карпатах, это романтично и патриотично. Молодцы .Наслаждайтесь природой, потому что вы этого заслуживаете”, “Какие вы милые”, – пишут комментаторы.

Фото: facebook.com/serhiyprytula

Напомним, Екатерина Сопельник – вторая жена Сергея Притулы. Пара познакомилась во время работы на одном из телеканалов, а летом 2015 года узаконила свои отношения. Спустя два года, в июле 2017-го, у супругов родилась дочь Соломия.

Фото: instagram.com/kateryna_pry

Фото: instagram.com/kateryna_pry

Фото: instagram.com/kateryna_pry