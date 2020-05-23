Украину снова накроют дожди: синоптик рассказала, когда ждать потепления

По прогнозам синоптиков, в Украине немного потеплеет лишь в середине следующей недели, 27-28 мая.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

“Разве что с ближайших среды-четверга, 27-28 мая, синоптическая совесть немного заговорит и в Украине потеплеет на 2-5 градусов. Да и то, с колебаниями“, – отметила она.

Увереннее потепление придет в Украину лишь в начале июня.

В ближайшие сутки, 24 мая, с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт. В связи с этим ожидаются дожди в западных областях страны, а также в Винницкой и Одесской областях.

На Левобережной Украине 24 мая будет доминировать погода с периодическими дождями.

Вдоль полосы Черниговская-Киевская-Кировоградская области в воскресенье осадков не ожидается.

Однако вечером 24 мая и в ночь на понедельник, 25 мая, дожди накроют и эти регионы.

Температура воздуха ближайшей ночью составит +2..+9 градусов, на севере и в центре страны вероятны заморозки.

Днем 24 мая в Украине ожидается +11..+15 градусов, на юге и востоке до +13..+18 градусов.

“В Киеве воскресенье – с холодным солнцем и фантастическими облаками. Преимущественно без осадков, однако вечером атмосферный фронт нагонит и на столицу западную сырость“, – сообщила синоптик.

Температура воздуха в столице ночью +3..+6 градусов, днем +13..+14 градусов.

“Еще никогда в мае толстые шерстяные носки не были такими популярными. Не отчаивайтесь – и к нам неожиданно и обязательно когда-то придет жизненный успех“, – отметила Диденко.

Как сообщал “источник”, ранее синоптик Зоя Олейник рассказала о погоде в Украине летом.