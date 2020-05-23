Убийство волонтера и военных под Житомиром: стрелок рассказал, как все было

Обвиняемый в убийстве 7 мужчин в Житомирской области предприниматель Анатолий Захаренко во время судебного заседания, на котором ему избирают меру пресечения, рассказал, что знал убитых много лет.

Об этом стало известно из онлайн трансляции из зала Королевского районного суда города Житомира

По его словам, некоторых из своих жертв он знал пять лет, когото еще больше. Обвиняемый утверждает, что причиной убийства стала ссора и угрозы в его сторону. Потэтому она начал стрелять из ружья.

“Их было восемь, а я – один. Когда все кончилось, я не скрывался, хотя мог. Позвонил в органы и ждал, когда за мной приедут. Я мог и не сообщать обо всем, но я – честный человек”, – добавил Захаренко.

Во время судебного заседания адвокат подозреваемого просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, сославшись на состояние здоровья, своего подзащитного. В частности, она показала медицинскую справку о болезни сердца и огнестрельном ранении правой руки стрелка. Прокуроры просят для Захаренко СИЗО без права залога.

На данное время судья ушел в совещательную комнату.

Как сообщал “источник”, появилась еще одна версия расстрела семерых мужчин в Житомирской области – конфликт мог произойти на почве симпатий убийцы к “русскому миру”.