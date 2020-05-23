Футболист “Шахтера” получил жуткую травму на тренировке

Защитник “Шахтера” Валерий Бондарь не поможет своей команде как минимум в ближайшие три месяца. Футболист получил тяжелую травму во время подготовки к возобновлению сезона.

Как сообщили в пресс-службе “горняков”, во время занятий футболист получил перелом левой лодыжки большеберцовой кости.

Отметим, что Бондарь в текущем сезоне в общей сложности провел 10 поединков, в которых отметился одним голом и получил три желтые карточки.

Таким образом, молодой талант уже точно пропустит матч 24-го тура возобновленного сезона УПЛ “Шахтер” – “Динамо”, который должен состояться 6 июня в Киеве.

Первенство должно было возобновиться 30 мая, однако было принято решение повременить со стартом чемпионата.

Ранее “источник” сообщал, что “Динамо” настигли серьезнейшие проблемы перед стартом сезона.