В США придумали, как Украине вступить в НАТО, воюя с Россией

Россия оккупирует территории бывших стран СССР, чтобы избежать их вступления в НАТО.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на информагентство “Интерфакс”.

По словам бывшего специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, РФ не хочет позволить вступить в Альянс Украине, Грузии и Молдове.

Россия выбрала такую стратегию, так как члены НАТО не хотят принимать в свои ряды страны, в которых есть оккупированные РФ территории. Это объясняется 5 статьей (статья 5 Устава НАТО говорит о том, что нападение на любую страну-члена НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс).

“Это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией и отвоевывать эти территории силой”, – сказал Волкер.

Поэтому он предложил, чтобы 5 статья не касалась этих территорий, то есть не давать России права вето по вступлению этих стран в Альянс в силу того, что она оккупировала там определенные территории.

“Словом, соответствующая страна и НАТО подписывают договор о том, что 5 статья не будет непосредственно касаться оккупированных территорий. Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и будем поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно лишить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий”, – отметил Курт Волкер.

Как сообщал “источник”, посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что возможно Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.