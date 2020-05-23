В Киеве топ-политики простились с экс-депутатом Матвиенко: опубликованы фото

В субботу, 23 мая, в Михайловском соборе Киева попрощались с политиком, экс-депутатом Верховной Рады Анатолием Матвиенко.
Об этом сообщает strana.ua.
Матвиенко умер в возрасте 67 лет из-за онкологического заболевания.
Церемония отпевания началась в 12:00 и длилась до 14:00. В соборе собрались родные, близкие, политики, чтобы попрощаться с Матвиенко.
Цветы принесли экс-президент Петр Порошенко, сопредседатель фракции “Европейская солидарность” Артур Герасимов, экс-замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе, экс вице-премьер Вячеслав Кириленко и другие политики.
Анатолий Матвиенко был депутатом от партий “Наша Украина” и “Блок Петра Порошенко”, председателем Совета министров Автономной Республики Крым, а также первым секретарем украинского комсомола (ЛКСМУ) накануне роспуска организации в 1991 году.
Его похоронят в воскресенье, 24 мая, на родине, в городе Бершадь Винницкой области.
Как сообщал “источник”, ранее от сердечного приступа умер бывший депутат Верховной Рады.