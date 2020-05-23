В Москве мужчина захватил заложника и угрожал взорвать банк: фото и видео

В субботу, 23 мая, в Москве полиция задержала молодого мужчину, который угрожал взорвать отделения “Альфа-банка” и захватил заложника.

Об инциденте сообщают российские СМИ.

По словам очевидцев, мужчина вошел в банк в костюме службы доставки еды Delivery Club. За его спиной был фирменный рюкзак, из которого торчали провода. На вид ему около 35 лет.

Сообщения о требованиях мужчины противоречивы.

По данным источник ТАСС, он требует от от администрации “Альфа-банка” крупную сумму денег, потому что попал в трудную жизненную ситуацию.

“Интерфакс” сообщает, что мужчина выбросил на улицу записку с текстом: “Мне не нужны деньги, мне нужна правда”.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов. Вначале они вели переговоры с предполагаемым захватчиком, а впоследствии провели штурм. Злоумышленник был задержан.

Как сообщал “источник”, ранее в российском городе Кунгуре (Пермский край) из игрового автомата в супермаркете похитили 43 мягких игрушки.