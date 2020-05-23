Бойня под Житомиром: что известно про стрелка, убившего 7 человек

Стали известны подробности о жизни стрелка из Житомирской области, который застрелил в ночь на 22 мая семерых мужчин.

Об этом сообщает kp.ua.

Анатолий Захаренко переехал в село еще в 1986 году из России. Здесь женился на местной жительнице Ольге, принял ее ребенка от первого брака. Вскоре родился еще один сын.

Захаренко работал в колхозе водителем, затем трактористом при сельсовете.

Местные жители говорят, ранее Захаренко промышлял в сибирской тайге отстрелом пушного зверя. То есть метко и быстро стрелять было его профессиональной обязанностью.

В селе все обсуждают, как человек, которого они знают более 30 лет, мог застрелить семерых человек.

После часа ночи, когда произошло убийство, в полицию позвонил сначала сам Анатолий и рассказал о случившемся, а затем о преступлении сообщил единственный выживший из его гостей. Также перед арестом Анатолий успел позвонить жене Ольге.

Она является экс-секретарем Новоселицкого сельсовета, сейчас работает деловодом в соседнем населенном пункте Попильня.

“Поверить не могу, что Толик такое сделал. Соседка позвонила, рассказала. Нормальный же, адекватный мужик был! Ни одного конфликта с ним не припомню. Я его знал, когда он только переехал в Новоселицу – так ничего необычного не замечал. И ничего плохого о нем до сих пор не слышал. Там на прудах, кажется, было два арендатора. Но чтобы именно Толик такое натворил – никогда бы не подумал“, – сказал давно выехавший из Новоселицы в другое село Сергей.

“Это ж нашей Ольги Петровны муж! Хорошая семья, жили неплохо, не бедствовали“, – сказала местная жительница.

Анатолий ранее жаловался на сердце и имел пенсию по инвалидности. В последнее время не работал.

Местные жители также рассказывают, что у Анатолия была страсть – это пруд, который он арендовал. Также он любил охоту, но трофеями особо не хвастался.

Как сообщал “источник” в ночь на пятницу, 22 мая, возле села Новоселица в Житомирской области произошла трагедия. На берегу пруда его арендатор из ружья застрелил семерых мужчин.

23 мая в Житомире начался суд над Захаренко.