Какие области в Украине не готовы к ослаблению карантина: свежие данные и инфографика

По данным Министерства здравоохранения на субботу, 23 мая, в 9 областях Украины все еще не готовы ко второму этапу снятия карантина, введенного в связи с рапространенияем коронавируса.

Список областей с оценкой их готовности опубликовала пресс-служба Минздрава.

Судя по обнародованным данным, переходить на следующий этап снятия карантина уже могут город Киев, Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Снимать ограничения не готовы Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая область.

Как известно, для перехода на следующий этап снятия карантина необходимо соотвествовать нормам по таким критериям как инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения), загруженностью кроватных мест в медучреждениях и охват населения тестированием на коронавирус.

Как сообщал “источник”, ранее в Минздраве считали неготовыми к введению адаптивных условий карантина 11 областей и город Киев.