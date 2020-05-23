Запугивание и банды на улицах: как оккупанты сражаются с коронавирусом в Крыму

В оккупированном Россией Крыму ситуацию с коронавирусом на улицах контролируют разные службы и даже банды.

Их подключили к “борьбе” с COVID-19 по решению республиканского “правительства”, сообщает “источник”.

Роспотребнадзор, полицейские патрули, усиленные бандами так называемых казаков следят за туристами, которые хотят переждать эпидемию в Крыму. Отметим, что сообщение полуострова с Кубанью не перекрыто.

Такие меры местная “власть” приняла из-за нехватки сил контролировать режим “самоизоляции” в крупных городах: Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Керчи.

Как отметил руководитель крымской приемной Украинской Хельсинской группы по правам человека Анна Россомахина, в Крыму боятся вспышки вируса, так как в соседней России ситуация уже вышли из-под контроля.

“Есть утечки в СМИ, что российские власти скрывают реальную статистику по заразившимся и умершим от COVID-19. Поступает информация, что в российских больницах не хватает необходимого оборудования. В такой ситуации основной инструмент российских “властей” в Крыму – страх. Загнать людей по домам, обложить штрафами, а чтобы неповадно было лишний раз выходить – натравить на них полицию и разных казаков. Хотя все эти “казачьи патрули” противоречат даже российским законам”, – рассказала Анна Россомахина.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов и его подчиненные знают, что подобная с Россией ситуация может произойти. Тогда уже Москва не поможет полуострову, у которого ограниченные ресурсы.

Потому “власти” намерены закрыть летний сезон, чем рисковать и иметь много зараженных коронавирусом. Потому они так держат контроль над людьми – во избежании туристического потока.

Подробнее читайте в материале “источника”: Всем спасибо, все свободны: курортный сезон в Крыму закончился, не начавшись.