В Житомире идет суд над стрелком, устроившим бойню на рыбалке: онлайн трансляция

В Королевском суде Житомира началось заседание по делу об убийстве 7 мужчин в Житомирской области, на котором подозреваемому должны избрать меру пресечения.

Об этом сообщает “ТСН”.

Для безопасности подозреваемого его одели в бронежилет и шлем. Также он находится в защитной маске.

В здании находится около полусотни правоохранителей.

В зале суда нет родственников ни со стороны подозреваемого, ни со стороны пострадавших.

Около 13:30 адвокат подозреваемого заявил, что убитые проходят по другим уголовным делам. Поэтому это судебное слушание должно быть закрытым (без прессы), поскольку будет разглашаться тайна следствия по другим делам.

После этого судья ушел в совещательную комнату, чтобы решить, нужно ли закрывать заседание от прессы.

Через несколько минут судья вернулся, заседание пока продолжается в открытом режиме. Следователь, подозреваемый и прокурор не против открытого заседания.

Около 14 часов прессе сказали покинуть зал на время показаний подозреваемого.

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Онлайн-трансляцию судебного заседания смотрите здесь:

Как сообщал “источник”, в ночь на пятницу, 22 мая, возле села Новоселица в Житомирской области произошла трагедия. На берегу пруда его арендатор из ружья застрелил семерых мужчин.

О версиях и подробностях происшествия читайте в материале “источника”: “Массовый расстрел в Житомирской области: все подробности резонансного ЧП”.