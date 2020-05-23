53-летняя Ольга Сумская устроила соблазнительную фотосессию в шелковом белье

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками кадрами с пикантной фотосессии. На снимках 53-летняя звезда позирует в нежно-розовом шелковом комплекте с кружевными вставками.

Несколько фотографий знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. В подписи к фото она призналась, что любит домашнее сексуальное белье, но в таких образах снимается только в кино. Дома актриса предпочитает удобную одежду.

Фото: instagram.com/olgasumska

“Люблю хорошие домашние комплекты из шелка. У меня есть несколько прекрасных пижам и халатов, но одеваю в доме спортивный костюм, а в этих комплектах снимаюсь в кино. Насколько часто мы надеваем эту красоту, чтобы муж сделал нам комплимент? Конечно, я бы их носила каждый день, но у плиты с борщом не до гламура. Но душа просит чего-то романтического”, – написала Ольга Сумская.

Фото: instagram.com/olgasumska

Фолловеры актрисы искупали ее в комплиментах. “Какая вы красивая женщина”, “Очень красиво и сексуально”, “Обворожительно”, “Олечка, вы шикарна в любом возрасте”, “Сексуальная девушка Ольга”, “Красотка”, “Оля, вам на этих фото максимум 25. Я в восторге”, – восхищаются комментаторы.

Фото: instagram.com/olgasumska

Фото: instagram.com/olgasumska

Фото: instagram.com/olgasumska