Киев в обруче дождей: синоптик показала карту непогоды и дала прогноз

В субботу, 23 мая, столицу Украины окружили локальные дождевые очаги, больше всего осадков на западных окрестностях Киева.

Об этом свидетельствует скриншот радара из сайта Украинского гидрометцентра, который опубликовала на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко

“Киев – в обруче дождевых локальных очагов”, – уточнила она в подписи к карте.

По словам Наталки Диденко, в столице уже местами тоже накрапывал дождик, в ближайшее время он только усилится.

“Такая влажная, неуютная, однако с красивейшими облаками, погода продолжится”, – сделала прогноз синоптик.

Как ранее сообщал “источник”, лето в этом году в Украине будет теплым и даже иногда жарким. Но при этом ожидаются и похолодания.