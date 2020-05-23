Почти 200 украинцев эвакуировали спецрейсом из США: фото

Специальным авиарейсом из Сиэтла (США) в Киев эвакуировали 194 граждан Украины.
Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в США.
“Сегодня еще 194 пассажира вернулись домой специальным коммерческим рейсом из США. На этот раз самолет доставил в Украину граждан, находившихся на западном побережье Штатов, спецрейс осуществлялся из города Сиэтл, штат Вашингтон“, – отмечается в сообщении.
Это уже восьмой спецрейс по возвращению граждан Украины из США.
При этом данный рейс стал первым в истории украинских авиалиний прямым перелетом из Сиэтла.
В посольстве поблагодарили за содействие консульство Украины в Сиэтле.
Как сообщал “источник”, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, каким образом во время пандемии коронавируса из США можно вернуться в Украину.