Почти 200 украинцев эвакуировали спецрейсом из США: фото

Специальным авиарейсом из Сиэтла (США) в Киев эвакуировали 194 граждан Украины.

Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в США.

“Сегодня еще 194 пассажира вернулись домой специальным коммерческим рейсом из США. На этот раз самолет доставил в Украину граждан, находившихся на западном побережье Штатов, спецрейс осуществлялся из города Сиэтл, штат Вашингтон“, – отмечается в сообщении.

Это уже восьмой спецрейс по возвращению граждан Украины из США.

При этом данный рейс стал первым в истории украинских авиалиний прямым перелетом из Сиэтла.

В посольстве поблагодарили за содействие консульство Украины в Сиэтле.

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Как сообщал “источник”, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, каким образом во время пандемии коронавируса из США можно вернуться в Украину.