В Киеве разрешили работу 43 рынков: полный список с адресами

С 23 мая в Киеве разрешена работа 43 агропродовольственных рынка, которые смогли обеспечить выполнение противоэпидемических требований.
Об этом сообщает Telegram-канал “Киев сейчас”.
Перечень рынков, которым предоставлено разрешение работать:
– торговая площадка “Феофановская” (ул. Заболотного, 48-а);
– рынок “Демеевский”, ООО “Манхэттен” (ул. Изюмская, 1);
– ТРК “Базар на Лесной”, ООО “Панорама-Инвест” (ул. Попудренко, 65);
– рыночный комплекс “Маяк”, ООО “Ремонтник” (ул. Попудренко, 90/2);
– “Владимирский рынок” (ул. Антоновича, 115);
– “Печерский рынок” (Печерская площадь, 1);
– рынок “Иллис”, ООО “Иллис” (ул. Чернобыльская, 16/80);
– “Бессарабский рынок” (Бессарабская площадь, 2);
– рынок “Левобережный”, ЗАО “Днепровский рынок” (ул. Сверстюка, 3);
– “Дарница”, ЗАО “Днепровский рынок” (ул. Попудренко, 5);
– рынок “Шлях”, ООО “Горизонт-Инвест” (ул. Зодчих, 52/1);
– рынок ЧП “Колибрис” (ул. Леся Курбаса, 6);
– рынок “Одесский”, “Истерн-Трейд” (проспект Академика Глушкова, 32-38);
– ООО “Руоил”, “Рынок “Выгуровский” (ул. Бальзака, 94);
– рынок “Нивки” (ул. Щербаковского, 47);
– МЧП “Турбота” (ул. Туполева, 13);
– “ТК Борщаговский”, рынок “Западный” (ул. Депутатская, 2);
– рынок “Отрадненский”, ОАО “Торговый комплекс “Борщаговский” (бульвар Вацлава Гавела, 18);
– ООО “Цветочная Поляна”, рынок “Лукьяновский” (ул. Юрия Ильенко, 1);
– ООО “Фермер – Торг Плюс” (ул. Электротехническая, 18);
– рынок “Полесье”, ООО “Полесье” (проспект Минский, 2-а);
– рынок “Виноградарь”, ООО “Рынок Виноградарь” (ул. Василия Порика, 2-а);
– ООО “Агрорынок” (ул. Вербицкого, 32);
– рынок “Днепр”, ООО “ТД Днепр” (бульвар Кольцова, 12);
– “Фирма Лесная”, рынок “Лесной” (ул. Миропольская, 2);
– ООО “Дарницкий рынок” (ул. Сормовская, 15);
– рыночный комплекс “Соломенский”, ООО “Фирма” Гарант” (ул. Соломенская, 24);
– КП “Житний рынок” (ул. Верхний Вал, 16);
– ООО “Нисэко”, рынок “Позняки” (ул. Ревуцкого, 12/1);
– рынок “Полюс”, ООО “Агро-Эко-Вектор” (ул. Маяковского, 17);
– ЗАО “Рынок “Оболонь” (ул. Героев Днепра, 41);
– ООО “Торговый комплекс “Борщаговский” (ул. Зодчих, 58-А);
– рынок “Мостицкий” (проспект Правды, 3-а);
– рыночный комплекс “Севастопольский” (Чоколовский бульвар, 5-7);
– “Березняки”, ООО “Берком” (ул. Миколайчука, 11);
– рынок “Минский”, ООО “Явир-95” (ул. Маршала Тимошенко, 14-а);
– рынок “Оптима”, ООО Кузнецова Анна Анатольевна (ул. Мурманская, 6-д);
– рыночная площадка ООО “Южный” (ул. Декабристов, 2-а);
– ООО “Лилия – МБ” (проспект Героев Сталинграда, 46-а);
– ООО “Печерский рынок”, филиал (ул. Бойчука, 1 / 2);
– рынок “Днепр”, ООО “ТД “Днепр”, филиал (ул. Симиренко, 5);
– рынок “Лукьяновский”, ООО “Лукьяновский рынок” (ул. Ильенко, 1);
– рыночная площадка “Вырлица”, ООО “КСН-Юнит” (ул. Декабристов, 12-а).
Все рынких должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями; дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.
Как сообщал “источник”, рынки в Киеве начали возобновлять работу после карантина с 1 мая.