В Киеве разрешили работу 43 рынков: полный список с адресами

С 23 мая в Киеве разрешена работа 43 агропродовольственных рынка, которые смогли обеспечить выполнение противоэпидемических требований.

Об этом сообщает Telegram-канал “Киев сейчас”.

Перечень рынков, которым предоставлено разрешение работать:

– торговая площадка “Феофановская” (ул. Заболотного, 48-а);

– рынок “Демеевский”, ООО “Манхэттен” (ул. Изюмская, 1);

– ТРК “Базар на Лесной”, ООО “Панорама-Инвест” (ул. Попудренко, 65);

– рыночный комплекс “Маяк”, ООО “Ремонтник” (ул. Попудренко, 90/2);

– “Владимирский рынок” (ул. Антоновича, 115);

– “Печерский рынок” (Печерская площадь, 1);

– рынок “Иллис”, ООО “Иллис” (ул. Чернобыльская, 16/80);

– “Бессарабский рынок” (Бессарабская площадь, 2);

– рынок “Левобережный”, ЗАО “Днепровский рынок” (ул. Сверстюка, 3);

– “Дарница”, ЗАО “Днепровский рынок” (ул. Попудренко, 5);

– рынок “Шлях”, ООО “Горизонт-Инвест” (ул. Зодчих, 52/1);

– рынок ЧП “Колибрис” (ул. Леся Курбаса, 6);

– рынок “Одесский”, “Истерн-Трейд” (проспект Академика Глушкова, 32-38);

– ООО “Руоил”, “Рынок “Выгуровский” (ул. Бальзака, 94);

– рынок “Нивки” (ул. Щербаковского, 47);

– МЧП “Турбота” (ул. Туполева, 13);

– “ТК Борщаговский”, рынок “Западный” (ул. Депутатская, 2);

– рынок “Отрадненский”, ОАО “Торговый комплекс “Борщаговский” (бульвар Вацлава Гавела, 18);

– ООО “Цветочная Поляна”, рынок “Лукьяновский” (ул. Юрия Ильенко, 1);

– ООО “Фермер – Торг Плюс” (ул. Электротехническая, 18);

– рынок “Полесье”, ООО “Полесье” (проспект Минский, 2-а);

– рынок “Виноградарь”, ООО “Рынок Виноградарь” (ул. Василия Порика, 2-а);

– ООО “Агрорынок” (ул. Вербицкого, 32);

– рынок “Днепр”, ООО “ТД Днепр” (бульвар Кольцова, 12);

– “Фирма Лесная”, рынок “Лесной” (ул. Миропольская, 2);

– ООО “Дарницкий рынок” (ул. Сормовская, 15);

– рыночный комплекс “Соломенский”, ООО “Фирма” Гарант” (ул. Соломенская, 24);

– КП “Житний рынок” (ул. Верхний Вал, 16);

– ООО “Нисэко”, рынок “Позняки” (ул. Ревуцкого, 12/1);

– рынок “Полюс”, ООО “Агро-Эко-Вектор” (ул. Маяковского, 17);

– ЗАО “Рынок “Оболонь” (ул. Героев Днепра, 41);

– ООО “Торговый комплекс “Борщаговский” (ул. Зодчих, 58-А);

– рынок “Мостицкий” (проспект Правды, 3-а);

– рыночный комплекс “Севастопольский” (Чоколовский бульвар, 5-7);

– “Березняки”, ООО “Берком” (ул. Миколайчука, 11);

– рынок “Минский”, ООО “Явир-95” (ул. Маршала Тимошенко, 14-а);

– рынок “Оптима”, ООО Кузнецова Анна Анатольевна (ул. Мурманская, 6-д);

– рыночная площадка ООО “Южный” (ул. Декабристов, 2-а);

– ООО “Лилия – МБ” (проспект Героев Сталинграда, 46-а);

– ООО “Печерский рынок”, филиал (ул. Бойчука, 1 / 2);

– рынок “Днепр”, ООО “ТД “Днепр”, филиал (ул. Симиренко, 5);

– рынок “Лукьяновский”, ООО “Лукьяновский рынок” (ул. Ильенко, 1);

– рыночная площадка “Вырлица”, ООО “КСН-Юнит” (ул. Декабристов, 12-а).

Все рынких должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями; дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Как сообщал “источник”, рынки в Киеве начали возобновлять работу после карантина с 1 мая.