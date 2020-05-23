Падение пассажирского самолета в Пакистане: появилось видео момента катастрофы

В интернете появились кадры крушения пассажирского самолета в Пакистане, который упал 22 мая.

Видео опубликовали на YouTube-канале Aaj TV.

Напомним, трагедия произошла во время захода на посадку в Международном аэропорту “Джинна” портового города Карачи. Воздушное судно упало в жилом квартале. Оно не долетело до места назначения всего четыре километра.

На борту самолета Airbus A-320 находились 107 человек – 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Ранее говорилось, что никто не выжил.





Как ранее сообщал “источник”, в результате авиакатастрофы пассажирского самолета Pakistan International Airlines, который рухнул 22 мая возле аэропорта в Карачи, из 107 человек на борту выжило, по крайней мере, двое.