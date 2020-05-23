США выделили крупную сумму на борьбу с российскими фейками про коронавирус: в Кремле уже ответили

В Госдепартаменте США готовы выплатить 250 тысяч долларов за разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения.

Об этом стало известно из грантовой заявки, опубликованной на сайте grants.gov.

250 тысяч долларов от Госдепа США может получить организация, имеющая “опыт в противодействии российской дезинформации”. Для этого надо выполнить подготовку “отчета о российских и советских кампаниях по дезинформации, связанных со здоровьем”.

Российские дипломаты по этому поводу уже выразили свое возмущение. В посольстве России в США раскритиковали Госдеп за “поиск внешнего врага” во время пандемии COVID-19.

“Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне – на Капитолии и в госаппарате – никогда не прекращают деструктивной деятельности”, – подчеркнули в сообщении российского посольства.

Как ранее сообщал “источник”, сложная операция по дезинформации, которую, вероятно, провела Россия, стала причиной ослабления польско-американских отношений.